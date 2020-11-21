تراند اليوم : نتائج توجيهي 2018 : نتائج الثانوية العامة 2018 فلسطين :: وزارة التربية والتعليم نتائج الانجاز 2018 بالاسم ورقم الجلوس _ نتائج التوجيهي 2018

نتائج الثانوية العامة 2018 فلسطين _ وزارة التربية والتعليم نتائج الانجاز 2018 بالاسم ورقم الجلوس _ نتائج التوجيهي 2018 ،مبارك للناجحين ،تتقدم الخليج 365 بأحر التهاني والتبريكات من الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2018، الأن نقدم لكم نتائج الثانوية العامة ( نتائج الإنجاز ) كاملة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين وتتمنى لهم مستقبلاً زاهراً.

وتشكل الثانوية العامة في فلسطين مرحلة مفصلية للطلاب، كونها تفصل بين التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، حيث لا يمكن لأي شخص الالتحاق بالجامعات المحلية إلا حال حصل على نسبة نجاح في شهادة الثانوية العامة تفوق الـ50%.

وتخرج الجامعات الفلسطينية سنوياً أكثر من 21 ألف طالب موزعين على مجموعة من التخصصات حسب معدلات الطلاب.

وقررت وزارة التربية والتعليم هذا العام نشر نتائج الثانوية العامة " التوجيهي 2018 " في وقت واحد بين جميع الاراضي الفلسطينية والشتات، دون مؤتمر صحفي لإعلان العشرة الاوائل في الثانوية العامة ( الانجاز ) .

وقدم وزارة التربية والتعليم صبري صيدم التبريكات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح، وأن يكونوا ذخراً لفلسطين.

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وقالت وزارة التربية إن النتائج متاحة بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط في جميع محافظات الوطن .

الأن نتيجة التوجيهي في الضفة الغربية من خلال الموقع الرسمي التالي من هنــــــــــــــــــــــا، حيث ستكون النتيجة متوفرة خلال أقل من ساعة من الأن، حيث يتم البحث عن النتيجة بستخدام رقم الجلوس.