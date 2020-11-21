تراند اليوم : بالاسماء .. نتائج الثانوية العامة 2018 في فلسطين : نتائج الانجاز 2018 موقع وزارة التربية والتعليم غزة ورام الله

نتائج الثانوية العامة 2018 في فلسطين ، نتائج الانجاز 2018 عبر موقع وزارة التربية والتعليم غزة ورام الله الأن كشوفوات أسماء الناجحين في التوجيهي القطاع والضفة فور صدورها مباشرة من خلال شبكة مراسلينا الذين يترقبون ضهور نتيجة التوجيهي الثانية العامة لكافة الفروع ” العلمي والصناعي والزراعي والشرعي” كما بإمكانكم الإستعلام عن نتيجة التوجيعي من خلال الموقع الرسمي الذي وفرته وزارة التربية والتعليم والذي يمكنكم من الإستعلان عن نتيجة التوجيهي فور صدورها مباشة من خلا إسم الطالب أو رقم الجلوس،والجدير بالذكر أن النتائج ستكون متوفرة من خلال موقعنا خلال أيام وذلك فور الإعلان عنا مباشرة.

الإعلان عن نتيجة التوجيهي كافة الفروع

كما وصرح وزير التربية والتعليم في وقت سابق أن كافة عمليات التصحيح تسير على خير ما يرام دون أي عثرات أو مشاكل تذكر، وتم التأكيد خلال حديثه على أن النتائج ستظهر في قطاع غزة و الضفة الغربية بالتزامن وذلك بعد المؤتم الصحفي الذي سيتم الإعلان فيه عن صدور نتائج التوجيهي بشكل رسمي.

حيث سيجري الإعلان عن أسماء الأوائف في مدارس قطاع غزة إضافة إلى أسماء الأوائل في مدارس الضفة الغربية خلال وسائل الإعلان الرسمية في بث حي و مباشر عبر قناة فلسطين وإذاعة سوط فلسطين.

نتائج الثانوية العامة قطاع غزة برقم الجلوس

الأن نتائج الثانوي العامة لإخواننا في قطاع غزة برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي على الرابط الرسمي التالي من هنـــــــــــــــــا.

كما وسيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي من خلال مؤتمر صحفي يتم الإعلان فيه عن صدور كافة نتائج التوجيهي الثانوية العامة، حيث يمكنكم الإستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي المبين أعلاه.

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نتائج الثانوية العامة الضفة الغربية برقم الجلوس

كافة نتائج الثانوية العامة “التوجهي” سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد المؤتمر الصحفي الذي سيقام من أجل الإعلان عن صدور نتائج الثانوية العامة في فلسطين لكافة الفروع، حيث يمكنكم الإستعلام عن النتيجة مباشة من خلال الموقع الرمي على الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــا.