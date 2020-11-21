تراند اليوم : ثيمات اطفال للعيد 2018 أجمل صور اطفال للعيد!!

العيد هو فرحة وبهجة، حيث تغمر السعادة قلوب المسلمين ابتهاجاً بالعيد، وأكثر من يبتهج بالعيد هم الأطفال حيث يلعبون ويمرحون، ويذهبون إلى الملاهي ومدينة الألعاب للاستمتاع بالألعاب، ويذهبون إلى المطاعم لتناول الوجبات والسندويشات الشهية، يحتفل المسلمون بعيدي الفطر والاضحى المبارك، وتملأ الفرحة أفئدة المسلمين رجالاً ونساءً واطفالاً، يأتي عيد الفطر المبارك بعد شهر رمضان الفضيل يحتفل المسلمون بعيد الفطر على مدار ثلاثة أيام متتالية تكثر فيها الزيارات للأهل والجيران والأصحاب، ويذهبون إلى أماكن للترفيه والاستجمام، وفي هذا مجلة سنقدم لكم ثيمات اطفال للعيد 2018، بصور مميزة لعيد الفطر والتهنئة بالعيد، صور مناسبة للأطفال، والآن إليكم ثيمات اطفال للعيد 2018 .

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