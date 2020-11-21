تراند اليوم : اجمل رسائل الحب فى عيد الفطر 2018!!

اجمل رسائل الحب فى عيد الفطر 2018 السعيد الي يهلن علينا عما قريب بعد غياب دام طويل، حيث يعتبر العيد هو عيد لجميع الصائمين من المسلمين في جميع أرجاء المعمورة، حيث يعتبر شهر الصيام من الشهور التي يتخذها المسلمين من اجل الاستغفار والتكفير عن الذنوب والتسبيح والتهليل، حيث يصوم المسلمين ثلاثين يوما في السنة ويتم ختام هذه الأيام المباركة باحتفالية كبيرة للمسلمين تسمى عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر العيد من الشعائر الدينية التي يقوم فيها المسلمين، فمن خلال هذه الفقرة سوف نعرض لكم مجموعة من اجمل رسائل الحب فى عيد الفطر 2018.

رسائل الحب بمناسبة العيد

من أجمل الكلمات والعبارات والجمل الجميلة التي تصلح لكي تكون كرسائل تستخدم في تهنئة الحبيبي بقدوم العيد جديدة وله أروع من هيك.

حبيبي بهنيك وبقلك مشتقة أشوف عشان املي عنيك فيك واقلك من قلبي بهنيك بحلول العيد وكل عام وانته بخير.

كل عام وانته الي قلبي أقرب والي روحي أقرب كل عام وانته بخير وعساك من عواده.

قلبي يريدك يشتريك وبنبضه واحدة يرويك وبحنانه يدفيك وبقرب العيد يهنيك.

يا رسالة سايري ركب السحايب واسبقيه واوصلي جوال منهو عني غايب وافتحيه سطري له

من رسايل العيد وشوقيه وباركي له قبل كل الناس بعيد الفطر وفرحيه.

يا روحي يا نبض قلبي كل عام انته بخير.

تري العمر يجري وانا وياكي ابغى أقلك عساك من عواده.

عايز أهديك ياغالى من السما نجمها العالي و من الارض معدنها الغالي ومني أجمل أغانى وقلك يا حبيبي كل عام ونته بخير يا غالي.

ما قدرت أني اقولها لأحد تاني قبلك لا نفسي ولا قلبي طاوعوني يا الغالي حبيت إنك أول من يسمعها كل عام وإنت بخير يا عيوني واغلا من روحي وعمري ويــــــــدوم الحب وياك.