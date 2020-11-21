تراند اليوم : كروت معايدة عيد الفطر أجمل بطاقات تهنئة بالعيد السعيد 2018!!

في عيد الفطر السعيد تُهل التهاني والتبريكات علينا من الأهل والأصدقاء والأقارب في مظهر يوحي بالأخوة الصادقة والمحبة الغامرة، ففي هذا اليوم الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به، تتصافي القلوب، وتتسامح الأنفس، وتتسيد عبارات التهنئة بعيد الفطر السعيد .

حيث تشهد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وتطبيققات الغنستقرام والواتس أب وغيرها، ليلة حافة قبل صباح عيد الفطر المبارك، من التهاني والتبريكات وكروت معايدة مكتوبة عليها أجمل العبارات يُهديها الأحبة والأصدقاء لبعضهم البعض، بمناسبة عيد الفطر السعيد، في هذا مجلة نرفق لكم باقة من كروت معايدة عيد الفطر وأجمل بطاقات تهنئة بالعيد السعيد 2018 .

يُبدع الكثير من مصممي الصور بتصميم أجمل وأفخم كروت معايدة بمناسبة عيد الفطر، مكتوب عليها أحلى عبارات التهنئة التي تُناسب جميع الأذواق، نعرض لكم بعضاً منها

بطاقات تهنئة بالعيد الصغير

لتهنئة عيد الفطر وقع خاص على نفوس وقلوب الأمة الغسلامية والعربية، حيث انه يعد واحداً من الأعياد التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين القائمين الصائمين، فهو مكافأة الله لنا بعد شهر من الصيام والطاعات، فرحمته وسعت كل شئ سبحانه وتعالى،ـ هنا نرفق لكم باقة من صور بطاقات تهنئة بالعيد الصغير .

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