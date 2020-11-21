تراند اليوم : نتيجة الثانوية العامة 2018 فلسطين ( نتيجة التوجيهي 2018 بالاسم برقم الجلوس ) غزة والضفة نتائج الثانوية العامة 2018 برابط مباشر

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة التوجهي في فلسطين ،ويترقب طلبة وطالبات الثانوية العامة “التوجيهي” في فلسطين اليوم الاحد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة “الإنجاز” للعام الدراسي -2018 في الضفة وغزة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن موعد الإعلان عن نتيجة التوجيهي في فلسطين، والمقرر لها اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

هذا وسيعقد وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة في رام الله، يُعلن خلاله عن تفاصيل عملية التصحيح والمسارات والطرق التي أُتبعت بها، قبل التطرق لذكر أسماء أوائل الطلبة والطالبات في الفرعين العلمي والأدبي، مُرتبين على مستوى غزة والضفة .

وكانت لجان التصحيح، أنهت عملية رصد الدرجات على الحاسب الآلي، والتي تُعتبر آخر مرحلة بعد التصحيح والتدقيق والمراجعة، وبين مصدر بوزارة التربية والتعليم العالي، أن نتائج الثانوية العامة ستشهد هذا العام تفوقاً ملحوظاً عن نسبة نجاح العام الماضي، وهو ما سيتم توضيحه في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد صباح الاربعاء .

وفي وقت سابق، أُثيرت حالة من الجدل، بعد تناقل عدة مصادر محلية وخارجية مواعيد غير صحيحة عن إعلان نتيجة التوجهي في فلسطين، وتناقلت هذه المصادر أخبار الثانوية العامة على لسان الوزير صيدم، والذي خرج في وقت لاحق ليؤكد أن الإعلان عن موعد النتيجة سيكون خلال مؤتر صحفي تحضره وسائل إعلام محلية رسمية، وهو ما تم بالفعل، ليكون يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2018 .

وعن آلية الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين، فسيكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عن طريق الدخول إلى الموقع على شبكة الإنترنت وكتابة رقم الجلوس أو البطاقة الشخصية، ليتسنى للطلبة التعرف على النتيجة .

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كما ستنشط عدة صفحات رسمية، بإذن من وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، لتقديم خدمة الإستعلام عن نتيجة التوجيهي في فلسطين، ونشر كشوفات أسماء العشر الأوائل من طابة وطالبات الثانوية العامة على مستوى الضفة وغزة .

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة التوجهي في فلسطين

وتسهيلاً على طلبة وطالبات الثانوية العامة في فلسطين، نرفق لكم في موقع الجمهور رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة “الإنجاز” . نتيجة الثانوية العامة 2018 في فلسطين عبر هذا الرابط .