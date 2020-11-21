تراند اليوم : نتيجة الشهادة السودانية .. نتيجة الشهادة السودانية 2018 مع تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 والتي كان يتنظرها الكثير من الطلاب واولياء الامور والذي ستذيعه وزارة التربية والتعليم علي الهواء مباشرة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الاخبارية والتي سنعرف ايضا اسماء الناجحين واوائل الطلبة في السودان وسيتم انعقاد مؤتمر صحفي شامل في الخرطوم في مبني الوزارة للاعلان عن اسماء ونتائج الطلاب في السودان وسيتم بدء بث المؤتمر ولحظة انطلاق الكشف عن النتائج والتي يترقبها الشارع السوداني علي احر من الجمر لمعرفة نتائج ابنائهم وذويهم .

اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2018

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 والتي اصدرت النتائج اليوم الخميس 5 يوليو لعام 2018 وتم انعقاد مؤتمر صحفي بمبني وزارة التربية والتعليم في الخرطوم الذي عقد الساعة العاشرة صباحا والذي فتح باب الاستعلام ومعرفة نتائج الشهادات والدرجات ومن الممكن ايضا معرفة نتائج الطلاب عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة او عن طريق ارسال رسالة نصية علي الهاتف من خلال الرقم الاكاديمي الممثل لكل طالب .

النتيجة من هنا