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تراند اليوم : نتائج الامتياز الفني ٢٠٢٠

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نتائج الامتياز الفني ٢٠٢٠ ،اصدرت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعميما يتعلق باصدار نتائج شهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني ، حيث أن اعمال التصحيح وادخال العلامات ذات الصلة بشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني تنتهي بتاريخ 20-11-2020، وبهدف تمكين الطلاب من الاستحصال على نتائجهم،

اولا: تصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني يوم الجمعة الواقع فيه 20-11-2020 عند الساعة العاشرة ليلا.

ثانيا: يمكن للطلاب المرشحين الدخول على الموقعين :
Results.vte.gov.lb
Results.vte-gov.com

وذلك للاستحصال على نتيجتهم الرسمية.

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