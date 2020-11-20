الموت يفجع الممثلة المصرية هند عاكف

أعلنت الممثلة المصرية هند عاكف مساء اليوم الجمعة عن وفاة والدها الحاج عبد المنعم عاطف والذي يعتبر من أبرز رموز السرك القومي في جمهورية مصر العربية.

وكتب هند عاكف عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك :" منذ قليل انتقل إلى الرفيق الأعلى والدي الحاج عبد المنعم عاكف، نسألكم الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة".

ومن المقرر تشييع الراحل يوم غد السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

الجدير ذكره ان هند في رصيدها عدد كبير من الأعمال المسرحية ابرزها: "العالمة باشا" "العسكري الأخضر" "جنون البشر" "الواد الجن" اما اعمالها التلفزيونية :"كلام رجالة" "اوتار التغريبة"، "علي باب الوزير"، "الف ليله وليله".