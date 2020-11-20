تراند اليوم : طريقة جديدة لمعرفة جنس الجنين دون اللجوء للصور

كندا/ الخليج 365

بنت ولا ولد؟! سؤال قد يكون حتمياً يراود خواطر ليس فقط الأم والأب بل كل من يحيط بها في محاولة منهم لمعرفة جنس الجنين، فالكشوفات الطبية تكشف عن جنس الجنين لكن يبقى شيء من عدم الدقة الذي قد يضرب توقعات الأهل المبنية على بشرى الطب .

كشوفات تشترط مرور وقت من الزمن لمعرفة الجنس لكن هل فعلا هناك طرق اخرى تساعد في معرفة جنس الجنين؟! بالطبع عزيزتي الأم عزيزي الأب هناك طرق أخرى.

فقد أظهرت دراسة حديثة أجريت في كندا أن النساء، اللواتي يرتفع عندهن ضغط الدم أثناء الحمل، يحصلن في أغلب الأحيان على مولود ذكر. وقبل الحصول على هذه النتائج قام الباحثون في مستشفى ماونت سيناي في تورونتو بتقييم بيانات 1400 امرأة في الصين منذ عام 2009، حسب ما نشره موقع netmoms الألماني، المتخصص في شؤون الولادة والحمل.

وقام الباحثون في ضغط الدم الانقباضي، بتقييم ضغط الدم العلوي قبل 26 أسبوعا من فترة الحمل. النتيجة كانت أن من كان لديهن متوسط ضغط دم أعلى، أنجبن ذكورا، في حين من كان لديهن متوسط ضغط دم منخفض أنجبن إناثا، حسب ما نقله موقع netmoms الألماني

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