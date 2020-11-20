تراند اليوم : فيديو- في مصر.. إجبار "حصان" على تعاطي الحشيش في فرح شعبي

القاهرة- الخليج 365:

طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري الأربعاء الماضي بالتحقيق في واقعة، ظهرت في مقطع فيديو، تمثلت في إجبار رجل حصانا على تدخين الحشيش.

وذكرت "بوابة الأهرام"أن الحادثة وثقها شريط مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كان صُور في فرح شعبي بإحدى المناطق الشعبية.

ولفت المصدر إلى أن عامر سلّم بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، لتحويله إلى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تساءل فيه: "كيف وصل الحد إلى تقديم أحد المواطنين المخدرات لحصان علنا وفي فرح شعبي؟".

ودعا البيان وزارة الداخلية المصرية إلى "مكافحة جميع جرائم المخدرات ومنع تداولها علنا بالأفراح الشعبية".

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كما عبّر النائب المصري عن "ثقته الكاملة في قدرة وكفاءة أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء مجدي عبد الغفّار، على مكافحة ظاهرة المخدرات بجميع صورها وأشكالها".

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وشدد عامر على أن "رجال الشرطة الأبطال والبواسل الذين لا يتوانون لحظة في تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها خلال حربهم الناجحة ضد الإرهاب، لديهم القدرة على مكافحة ظاهرة المخدرات، وتوجيه ضربات ناجحة وموجعة لعصابات ومافيا المخدرات حفاظا على الشعب المصري".