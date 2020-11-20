تراند اليوم : صحافيّات روسيّات يفجرن فضيحة: نواب وموظفون كبار "تحرّشوا بنا"

اتهمت #صحافيات_روسيات نوابا وموظفين كبارا بـ#التحرش_الجنسي، في قضية غير مسبوقة في روسيا، وذلك بعد نحو 5 أشهر من فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين الذي تتهمه أكثر من 100 امرأة بالتحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وكانت 3 صحافيات يغطين نشاط مجلس الدوما الروسي أول من اتهم النائب ليونيد سلوتكسي بالتحرش، علما انه يترأس لجنة الشؤون الدولية. ونقلت قناة "دوزد" المعارضة في 22 شباط عن صحافية لم تكشف عن هويتها ان سلوتسكي (50 عاما) تحرش بها العام 2017.

وروت صحافية أخرى لم تشأ ايضا الكشف عن هويتها ان سلوتكسي الذي كان ضيف مقابلة تلفزيونية، حاول "تقبيلها على شفتيها وملامسة ردفيها".

لاحقا، كشفت الصحافية ايكاترينا كوتريكادزه، وهي نائبة رئيس قناة "آر تي في آي" الروسية المستقلة، انها تعرضت بدورها للتحرش من سلوتسكي. وقالت الثلثاء عبر القناة: "بدأ بملامستي، وحاول تقبيلي (...) صددته وهربت"، مشيرة الى ان هذه الوقائع حصلت العام 2011 حين كانت تبلغ 26 عاما.

وعلى صفحته على "الفايسبوك"، ندد النائب بما اعتبره "استفزازا حقيرا" يهدف الى "تشويه سمعته".

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ثم كشفت صحافيتان اخريان وقائع مماثلة. وقالت الصحافية صوفيا روسوفا الاربعاء، عبر اذاعة "غوفوريت موسكفا"، انها تعرضت "للتحرش الجنسي مرتين من موظفين كبار، ومرة واحدة من نائب" في الدوما.

وفي اليوم نفسه، اتهمت الصحافية ايلينا كريفياكينا التي تعمل في صحيفة "كوزومولسكايا برافدا"، موظفا كبيرا في وزارة الطاقة، و"نائبا معروفا" بانهما تحرشا بها في شكل متكرر اثناء مهمة صحافية في الخارج قبل 20 عاما. لكنها لم تكشف عن اسميهما. وقالت/ "بالنسبة الى الجميع، كانت فضيحة ليونيد سلوتسكي بمثابة قنبلة حقيقية".