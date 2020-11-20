تراند اليوم : طريقة عمل "الفطائر الأسترالية المحلاة"

إليكم الوصفة مع المقادير:

الفطائر الأسترالية المحلاة (Australian pikelets)

*المقادير:

• 1 كوب طحين ذات رفع الذاتي(Self-raising flour)

• 1 رشة ملح

• 1/4tspربع ملعقة كبيرة من صودا الخبز(Baking Soda)

• 300ml من الحليب

• 1 بيضة

• 2 ملعقتان كبيرتان من السكر

• 2 ملعقتان صغيرتان من الزبدة الذائبة

• نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا

*طريقة التحضير:

ينخل معاً الدقيق والملح وصودا الخبز في وعاءٍ كبير. ثم يوضع الحليب والبيض والسكر والزبدة والفانيليا في وسط خليط الدقيق. يخفق الخليط حتى يصبح ناعماً وسميكاً.

الآن يتم تسخين المقلاة المدهونة بالزبدة على نارٍ متوسطة. ثم يتم إسقاط الخليط بواسطة ملعقة في المقلاة. إنتظري حتى تشاهدي ظهور الفقاعات. ثم اقلبي الفطيرة على الجانب الآخر حتى يُصبِح الجانب السفلي ذات لون بني فاتح.

*طريقة التقديم:

إرفعيها من المقلاة وقدميها مع آيس كريم وصلصة الشوكولاته أو المربى وعصير الليمون، مع الزبدة والسكر، أوالشوكولا القابل للدهن، وربما مع بعض الفاكهة، أو الحليب المكثف المحلّى أو العسل، وغيرها من الخيارات المفتوحة أمامك لتنتقي الإضافات حسب الرغبة.