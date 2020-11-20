تراند اليوم : فوائد واستخدامات مدهشة لقشر الليمون

فكر كثيرا قبل رمى قشر الليمون بعد استخدامه فى السلطة أو بعد عصر الليمون، فهو يحتوى على فوائد صحية وغذائية عالية جدا وكثيرا منا لا يعرف ذلك، لذلك إليك فوائد قشر الليمون واستخداماته العديدة:

1- تحسين صحة العظام:

يحتوى قشر الليمون على كمية عالية من الكالسيوم وفيتامين ج حيث تساعد هذه العناصر على الحفاظ على صحة العظام، ويساعد قشر الليمون فى الوقاية من أمراض العظام.

2- التخلص من السموم:

يحتوى قشر الليمون على بيوفلافونويدس الحمضى ويساعد هذا على التخلص من السموم الموجودة بجسم الإنسان التى تزيد من رغبته فى تناول المشروبات والأطعمة الضارة.

3- يقاوم السرطان:

يساعد قشر الليمون مكافحة السرطان حيث أنه يحتوى على الليمونيين والذى يساعد على مقاومة الخلايا السرطانية الموجودة فى جسم الإنسان.

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4- تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم:

يقلل قشر الليمون نسبة الكوليسترول فى الدم ويؤدى على الحفاظ على صحة القلب.

5- منع الإصابة بأمراض القلب:

يساعد فى الوقاية من أمراض القلب ونوبات السكر حيث أنه يحتوى على البوتاسيوم.

6- المحافظة على صحة ونظافة الفم:

يساعد قشر الليمون على صحة ونظافة الفم حيث أنه يحتوى على فيتامين ج.

7- فقدان الوزن:

يحتوى قشر الليمون على البكتين وهو العنصر المسئول على فقدان الوزن.

8- الأمراض الجلدية:

يساعد قشر الليمون فى حل مشاكل البشرة مثل حب الشباب والتجاعيد والبقع الداكنة حيث أنه يحتوى على المواد المضادة للأكسدة.