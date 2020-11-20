تراند اليوم : المواد الغذائية منخفضة السعرات "الدايت" تسبب البدانة

أوضحت نتائج تجربة علمية أن المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة، قد تكون سببا في البدانة.

وقد أجرى علماء من الولايات المتحدة تجربة لتحديد تأثير المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة في وزن الإنسان، واكتشفوا أنها قد تكون السبب في زيادة وزنه.

إذا كان الإنسان يعتقد بأنه يتغذى بصورة صحيحة فإنه يبدأ بتناول كمية أكبر من الطعام. وإنه عند اختياره للمواد الغذائية تؤثر الكلمات المكتوبة على أغلفة وعلب هذه المواد "غذاء صحي – منخفض السعرات الحرارية" ، وهذا عامل نفسي يجعل الشخص يشتري كمية أكبر من المواد الغذائية. لذلك ينصح الخبراء بالانتباه بالدرجة الأولى إلى الخواص الغذائية للمادة، وليس إلى "غذاء صحي" المكتوب على العلبة. لأن هذا يساعد في منع التخمة.

يذكر أن نتائج دراسات سابقة كانت قد بينت أن زيادة الوزن يرافقه تقلص في حجم الدماغ، وهذا يؤثر في وظائف المعرفة.