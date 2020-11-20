تراند اليوم : وجبة الدجاج المشوي مع الأعشاب

المقادير:-

2 ملعقة طعام بقدونس، مفروم

2 ملعقة صغيرة زعتر أخضر ورق طازج، مفروم

1 ملعقة صغيرة ميرامية ناشفة

3 أسنان ثوم، مفروم

1/4 كوب زيت زيتون

1/4 كوب خل

ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة

3/4 الكيلو صدور دجاج منزوعة الجلد

طريقة التحضير:-

-يوضع البقدونس، الزعتر، الميرامية، الثوم، زيت الزيتون، الخل والملح والفلفل الأسود في الخلاط ويخلطوا معا.

-يوضع الدجاج في صحن زجاج ويضاف اليه الخليط السابق.

-يغطى الصحن ويترك لينقع في الثلاجة من ساعتين وحتى 48 ساعة حسب الرغبة.

-يطهى الدجاج تحت الشواية بعد التخلص من السائل الذي نقعنا فيه الدجاج لمدة 10 دقائق لكل جهة أو حتى يستوي، أويغطى بالسلفان ويطهى في فرن حرارته 200 س (400 ف) في الطبقة الوسطى من الفرن لمدة 40 دقيقة حسب الرغبة.