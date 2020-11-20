تراند اليوم : وجبة الدجاج المشوي مع الأعشاب

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المقادير:-
2 ملعقة طعام بقدونس، مفروم
2 ملعقة صغيرة زعتر أخضر ورق طازج، مفروم
1 ملعقة صغيرة ميرامية ناشفة
3 أسنان ثوم، مفروم
1/4 كوب زيت زيتون
1/4 كوب خل
ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة
3/4 الكيلو صدور دجاج منزوعة الجلد
طريقة التحضير:-
-يوضع البقدونس، الزعتر، الميرامية، الثوم، زيت الزيتون، الخل والملح والفلفل الأسود في الخلاط ويخلطوا معا.
-يوضع الدجاج في صحن زجاج ويضاف اليه الخليط السابق.
-يغطى الصحن ويترك لينقع في الثلاجة من ساعتين وحتى 48 ساعة حسب الرغبة.
-يطهى الدجاج تحت الشواية بعد التخلص من السائل الذي نقعنا فيه الدجاج لمدة 10 دقائق لكل جهة أو حتى يستوي، أويغطى بالسلفان ويطهى في فرن حرارته 200 س (400 ف) في الطبقة الوسطى من الفرن لمدة 40 دقيقة حسب الرغبة.