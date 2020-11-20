تراند اليوم : علماء : ابتكار مستحضر طبي مضاد للسرطان

ابتكر علماء جامعة بنسلفانيا الأمريكية دواء مضادا لمختلف انواع الأمراض السرطانية اطلقوا عليه اسم “Palbociclib”.

اختبر الأطباء والعلماء الدواء المستحضر الجديد وكانت نتائجه ممتازة في علاج سرطان الثدي، وأكدوا بأن هذا الدواء يمكن استخدامه في علاج الأورام السرطانية مع منظومة الغدد الصماء والعلاج الكيميائي، مع انه في الأساس ذو فعالية عالية لوحده، كما ان نتائج اختباره في علاج انواع معقدة من السرطان مثل سرطان الغدد اللمفاوية والأورام المسخية الخبيثة كانت جيدة، مما يعطي المصابين بهذه الأمراض الأمل في الشفاء منها.

وتبين ان هذا المستحضر يؤثر بصورة مباشرة في قدرة الخلايا السرطانية على التكاثر والانتشار، لأنه يكبح نشاط انزيم CDK4 و انزيم CDK6 اللذين يحفزان انشطار الخلايا.

المستحضر لا يشكل خطورة على الصحة إذا اخذت منه جرعة واحدة في اليوم، ولكن له تأثيرا سلبيا واحدا، حيث يقلص عدد الكريات البيضاء في الدم التي تساعد في مقاومة العدوى.