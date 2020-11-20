تراند اليوم : طرق فعالة لخسارة الوزن

لإنقاص الوزن، يحتاج الفرد إلى حرق سعرات حرارية أكثر من التي يستهلكها.

لذلك فإن أهم شيء عند الرغبة بإنقاص الوزن هو التحكم بأحجام وجبات الطعام ونوعيتها.

ويظن البعض أن الحل الأنسب لتخفيف السعرات الحرارية هو تجويع النفس للوصول إلى الهدف، ولكن هذا ليس صحيا وإنما هناك طرق أهم وأكثر صحية وتشجيعا تساعد على إخفاض الوزن والتحكم بالسعرات الحرارية المستهلكة.

وفيما يلي، طرق لفقدان الدهون وتخفيف السعرات الحرارية لخسارة الوزن بفعالية أكبر.

ابدأ بكأس من الماء

اشرب كوب كبير من الماء قبل وجبات الطعام.

المياه تملأ البطن بطريقة طبيعية وستقلل من احتمالات الإفراط في الأكل.

ارتد الملابس الضيقة

ارتد ملابس تتطلب حزاما أو سترة بأزرار.

هذا سيدفعك للإبطاء في تناول الطعام وسيجعلك تقيم شعورك خلال وجبة الطعام.

تناول الطعام في صحون تساعدك على إنقاص وزنك

تشير الدراسات إلى أنه إذا كنت ترغب في تناول الطعام أقل، اختر صحوناً بألوان عكس ألوان الطعام الذي تأكله.

واستخدم صحونا أكبر للسلطات والخضار، وصحونا أصغر لباقي الوجبات.

تناول الأطعمة التي يستغرق تحضيرها وقتاً

تناول الأطعمة التي تتطلب التقطيع، أو التقشير، أو إزالة الأغلفة، مثل البرتقال، والفاصولياء، والفستق.

هذه الأطعمة يستغرق أكلها وقتا طويلا مما يجعلك تشعر بالشبع بوقت أسرع.

لا تأكل من الكيس

احرص دائما على سكب حصص الطعام المعبأ في صحن خاص.

ذلك سيسمح لك أن ترى كمية الطعام التي تأكلها، مما يتيح لك الفرصة بتقرير كمية الوجبة المناسبة التي يحتاجها جسدك.

تجنب الأشياء الملهية أثناء تناول الطعام

أطفئ تلفازك وضع هاتفك بجانبك عند تناول الطعام، إذ أظهرت دراسة أن تناول الطعام مع وجود ملهيات يحرض على زيادة كمية الطعام التي يتناولها الفرد.













