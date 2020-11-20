تراند اليوم : طريقة عمل "شوربة الخضَر مع المعكرونة"



*المقادير:

- 750g من اللفت"السويدي" والجزر المقطع.

- 1 عصا الكرفس مفروم

- 1 بصلة متوسطة الحجم(تُقطع لأربعة أجزاء)

- 1 فص ثوم مهروس

- علبة من الطماطم المفرومة بوزن 400g

- 850ML مرقة خُضَر

- 50g من معكرونة "أوريكتشيتي" أو غيرها من المعكرونة الصغيرة

- علبة من فاصولياء الـborlotti بوزن 400g (تُصفّى من مياه الحفظ وتغسل)

- حزمة(Packet) من الملفوف المقطع بوزن 200g

- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- حزمة(Packet) الديك الرومي المدخن أو لحم الخنزير المقدد

- الملح والفلفل الأسود المطحون الطازج

إضافات:

- 2 ملعقتان كبيرتان من الحبق المفروم

- برش جبنة البارميزان حسب الحاجة

*الطريقة:

- أولا يُحمّى الزيت في وعاء طهي كبير، ثم تُقطّع كمية الديك الرومي أو لحم الخنزير المقدد إلى قطعٍ صغيرة، وتُضاف إلى الزيت الساخن. الآن، تُوضَع في الخلاط قطع لفت السويدي والجزر والكرفس والبصل لتفرم ناعماً.

- يُضاف الثوم إلى اللحم المقلي ويُحرّك لفترةٍ وجيزة، ثم يُضاف إليهم خليط اللفت السويدي والجزر والكرفس والبصل ويتم تحركيهم على حرارةٍ عالية لمدة خمس دقائق.

- بعد ذلك تُضاف إليهم الطماطم ومرقة الخضَر. عندما يبدأوا بالنضوج، تُضاف بعض التوابل، ثم يُوضَع عليهم غطاء وعاء الطبخ عند نقطة الغليان، ويُطهى المزيج برفق لمدة 20 دقيقة.

يُرفَع الغطاء لتُضاف المعكرونة والفاصولياء والملفوف وتُقلَب حتى نقطة الغليان. عندها يُترك المزيج على النار ليُطهى بلطف (بدون غطاء) لمدة بين10-15 دقيقة.

اقرأ أيضاً

*طريقة التقديم:

وزّعي الكمية التي تحتاجينها من هذه الوجبة في أوعية ساخنة، ورُشّي عليها الحبق المفروم، والكثير من برش جبنة البارميزان.