تراند اليوم : وصفات طبيعية لتصغير الأنف

من قال بأن علينا اللجوء لطرق جراحية دوماً حين نرغب بتصغير الأنف ؟ ثمة حيل مكياج كثيرة بوسعِها إضفاء مظهر أكثر صغراً على أنفكِ، إلى جانب بعض الوصفات الطبيعية وتمارين اليوغا، التي من شأنها تصغير أنفكِ طبيعياً.

فيما يلي بعض من هذه الحلول التي بإمكانها تخليصكِ، نوعاً ما، من كبر حجم الأنف، وبطرق طبيعية بعيدة كل البعد عن الجراحة وتعقيداتها:

- من بين تمارين اليوغا المجدية: افتحي فمكِ لأكبر حد تقدرين عليه ومن ثم حرّكيه لأعلى وأسفل مراراً، فيما أنت تتنفسين من أنفكِ وتضعين سبّابتيكِ على جانبيّ الأنف. عليكِ تكرار هذا التمرين ملا يقل عن خمس مرات يومياً.

- اخلطي بعض الزنجبيل المطحون مع الماء حتى يصبح لزجاً بين أصابعكِ كما لو كان عجينة. ضعي هذا المزيج على الأنف وغطّيه طوال الليل بقماش نظيف؛ ذلك أن للزنجبيل خاصيّة امتصاص الدهون. استمري بعمل هذه الخطوة لأيام متتالية.

- امزجي القليل من زيتيّ الحلبة والخروَع، وادهني الأنف بهذا المزيج لأيام عدة.

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- امزجي قليلاً من الخميرة مع اللبن الزبادي أو العسل واصنعي قناعاً لبشرتكِ. كرّريه مراراً.

- إلى جانب ما سبق، عليكِ الحفاظ على الوزن الطبيعي بقدر المستطاع؛ ذلك أن الدهون تتوزّع في أرجاء الجسم كافة، حتى لو ظننتِ أنها تتركز في منطقة واحدة فحسب.

- لا تغفلي دور المكياج الذي يساعد على منح إطلالة معقولة للأنف الضخم من خلال خافي العيوب الأغمق درجة من كريم الأساس، والذي يوضع على جانبيه، مع وضع بعض الظلال الفاتحة فوق أرنبة الأنف تماماً؛ لتركيز الضوء عليها فقط.