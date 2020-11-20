بكت بشدة مفرطة بعد ظهورها عارية على السرير .. وهذه كلمة السر مع خالد يوسف ( تفاصيل مؤلمة )

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يزيد بن سلمان - شبوة - في عام 2017 ظهرت الفنانة الشهيرة غادة عبد الرازق في عارية في فيديو فاضح على سرير غرفة نومها وذلك أثناء بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعقب موجه من الغضب والانتقادات اضطرت إلى حذف الفيديو والاعتذار عنه، لكن ذلك لم يشفع لها فأقام المحامي سمير صبري جنحة مباشرة يتهمتها بارتاكاب فعل فاضح دون أن تراعي قيم المجتمع، ونكشف في هذا المقال كواليس الفيديو والقضية التى تورطت فيها، وأيضا حكايتها مع الفنان الشهير خالد يوسف. الفنانة غادة عبد الرازق التي ولدت في 6 يوليو 1970، دائمًا ما تثير الجدل عند كل ظهور لها سواء على شاشة التلفزيون أو السينما، أو حتى ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت واحدة من أكثر الفنانات اللاتي يعتبرن طرفًا في بلاغات رسمية، أو قضايا في المحاكم، وهذه المرة ظهرت في بث مباشر على حسابها بموقع "انستجرام"، أثناء وجودها على سرير من غرفة نومها خلال قضائها عطلة عائلية في جزر المالديف وكشف عن أجزاء حساسة من جسدها ويبدو أنها كانت في حالة غير طبيعية.

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