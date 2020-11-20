تراند اليوم : زر "أغضبني" على الفيسبوك يتسبب بوفاة شابة بريطانية (صورة وتفاصيل)

لندن - الخليج 365

تسبب ضغط سيدة بريطانية على زر "أغضبني" بدلا من "أحببته" على مقطع فيديو نشرته ابنتها على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، بإصابتها بسكتة قلبية نتيجة الحزن الشديد الذي أفضى الى الوفاة.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن بدأت القصة عندما قامت الفتاة، التي تدعى شابينا ميا (33 عاماً) بنشر مقطع فيديو لها أثناء وجودها بالسيرك، على حسابها على «فيسبوك»، لتشاهد والدتها أنجيلا الفيديو وتضغط على زر «أغضبني» بالخطأ بدلاً من الضغط على زر «إعجاب».

وعندما حاولت الأم تصحيح خطأها، حدث خلل ما في جهاز الـ«آيباد» الخاص بها تسبب في ظهور مئات الرموز التعبيرية الغاضبة على صور وفيديوهات أخرى لابنتها.

وأصيبت ميا بالإحباط الشديد نتيجة لذلك، وقامت بحظر والدتها على «فيسبوك»، ورفضت الرد على مكالماتها الهاتفية.

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وذهبت أنجيلا إلى منزل ميا، الذي كانت قد استأجرته منذ فترة، لتوضح لها الموقف، إلا أنهما تشاجرا وزادت الأمور تعقيداً.

وبعد يومين، قررت أنجيلا المحاولة مرة أخرى مع ابنتها، وذهبت إلى المنزل ثانياً إلا أنها وجدتها هذه المرة ميتة في سريرها.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط، قال أحد أصدقاء الفتاة، ويدعى لوك توملينسون، إنه قبل يومين من وفاتها رآها في حالة نفسية سيئة جداً، مضيفاً أنها «كانت تبكي بحرقة وكانت مرتبكة جداً بسبب هذه الواقعة التي تسببت فيها والدتها».

وأكدت التحقيقات في الحادثة أن الشابة أصيبت بمشاكل صحية ونفسية منها نوبات القلق واكتئاب الشديد بسبب غضبها من تصرف والدتها الذي لم يكن عمداً.