تراند اليوم : فيديو الاب الذي يضرب ابنته

فيديو الاب الذي يضرب ابنته هو فيديو يعود لرجل يعيش في السعودية وهو من أصول فلسطينية كان يقطن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، وأظهر فيديو الاب الذي يضرب ابنته رجل وهو يضرب ابنته الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها العام بحجة أنه يعلمها الوقوف والجلوس، وقام والد الفتاة بضرب ابنته الصغيرة على فخديها كلما حاولت الجلوس ليقوم فيما بعد بحملها من أذنيها لإجبارها على الوقوف ، ثم ليرفعها من رقبتها ، حيث كانت الطفلة ترد بالبكاء الشديد .

وتم تداول الفيديو بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضباً كبيراً في المملكة العربية السعودية وطالب الناشطون بضرورة تسوية الأمر واعتقاله.

وقامت الشرطة السعودية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحديداً بالمسارعة لاعتقال الأب وجاري التحقيق معه.

ولاقى خبر إلقاء شرطة الرياض القبض على الأب "معذب طفلته"، الذي ظهر في فيديو انتشر على مواقع التواصل وهو يضرب ابنته بوحشية، استحساناً كبيراً لدى رواد مواقع التواصل داخل السعودية وخارجها.

فبعد أن صدم الفيديو المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخارجها، طالب المغردون والمدونون بمواقع التواصل المختلفة، السلطات السعودية بالتحقيق سريعا في هذا الفيديو، وتقديم الأب الذي ظهر فيه وهو يعذب طفلته الرضيعة إلى العدالة لينال عقابه.

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وأعرب العديدون عن دهشتهم وصدمتهم بعد تأكيد البعض أن هذا الشخص هو والد الرضيعة، "فكيف لأب يتعامل مع رضيعة لا حول لها ولا قوة بكل هذه الوحشية".

البعض لجأ إلى مخاطبة الطفلة عبر "تويتر"، لتقديم الاعتذار لها على شاكلة: "تحاول تحمي نفسها بيديها الصغيرتين. نعتذر لكِ يا صغيرتي على قساوة القلوب.. أسعدنا كثيرا خبر أنه تم القبض عليه وسحب الأطفال منه.. الحمد لله".

وأعلنت شرطة الرياض، صباح الأحد، القبض على معذب الطفلة الذي أثار الرأي العام بالفيديو الصادم وهو يعنف طفلة صغيرة لا حول لها ولا قوة.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه "بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يعذب طفلته التي تبلغ 3 أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته، وهو مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم 4 أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وأضاف البيان أن "شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".