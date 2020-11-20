تراند اليوم : شاهد بالفيديو/ فيل صغير ينقذ فتى من الغرق

نيودلهي/ الخليج 365

نشرت صحيفة هندية، تقريراً حول مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي،، يظهر فيه أن فيلاُ صغيراً لديه " أخلاقاً" تشبه البشر.

ويظهر في الفيديو، الفيل وهو يلمح فتى يبدو وكأنه يغرق، لينطلق كالسهم داخل الماء، باتجاه الشاب الذي كان يبدو أنه يغرق وجرفه تيار النهر.

​ويبدو في المقطع أن الفتى لم يكن يغرق، وسبح حتى اقترب من ضفة الشاطئ، لكن الفيل كان قد انطلق في طريقه وبالفعل وصل إلى الفتى، ورفعه عن الماء بخرطومه.

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ورغم أن الفتى كان خائفا في البداية، ظنا منه أن الفيل سيهاجمه، لكن عندما أدرك نية الحيوان الضخم استمتع بحمله له وقال له: "شكرا".

​ووفقاً لوكالة "سبونتيك"، فإن مقطع الفيديو حصد على أكثر من 6.5 مليون مشاهدة في 3 أيام فقط.