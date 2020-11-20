تراند اليوم : أغرب خدمة يقدمها فندق تركي للنزلاء

أنقرة/ الخليج 365

قرر فندق في مدينة ألانيا التركية، تقديم خدمة جديدة وغريبة من نوعها تتمثل في قضاء فترة بـ"غرفة التغلب على الضغط النفسي"، حيث يمكن للضيف تحطيم الأطباق الزجاجية وتكسير أجهزة إلكترونية وغيرها.

وأوضح اتحاد وكالات ومكاتب السفر والسياحة "ATOR"، أن الفندق يقدم لزبائنه خدمة "rageroom تسمى بـ"غرفة الغضب".

حيث أنه بعد ارتداء ملابس وقاية خاصة، يمكن للسائح بعد دخوله الغرفة أن يقوم بتكسير الأواني الزجاجية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها. وبهذا الشكل، يرغب أصحاب الفكرة في تنويع استجمام وراحة السائحين وتخليصهم من الملل.

ويقول أصحاب الفندق إن خدمات rageroom، تستخدم بشكل رئيس من قبل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و38 عاماً.

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