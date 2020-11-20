تراند اليوم : الخطوط الكندية تجبر فتاة مسلمة على خلع حجابها أمام الركاب

واشنطن - الخليج 365

أجبرت الخطوط الجوية الكندية "إير كندا" فتاة مسلمة تبلغ 13 عاما على خلع حجابها أمام ركاب طائرة كانت متجهة الى سان فرانسيسكو.

الفتاة وتدعى فاطمة عبد الرحمن، لاعبة إسكواش أمريكية، وكانت عائدة إلى سان فرانسيسكو في آب/ أغسطس الماضي حين أجبرها طاقم الطائرة الكندية على خلع حجابها، رغم إتمامها الفحص الأمني على البوابات، فيما رفضت الشركة طلبها بخلع الحجاب في غرفة أو مكان خاص.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ( كير)، إنه تقدم بشكوى ضد الخطوط الجوية الكندية.

وترغب عائلة فاطمة عبد الرحمن بالحصول على اعتذار مكتوب من شركة الطيران الكندية، رافضة الاعتراف بالتوضيح الذي نشرته "إير كندا" على "تويتر"، تعليقا على شكوى العائلة.

اقرأ أيضاً

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنّ محامي الفتاة على استعداد للتفاوض مع الشركة الكندية بهدف الوصول لتسوية، لتجنب معركة قانونية.

ومن بين مطالب عائلة ”فاتيما“ إحداث تغييرات فورية في السياسة التي تحظر التمييز والمضايقة، وتدريب الموظفين على طبيعة الثقافات المختلفة.