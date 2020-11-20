تراند اليوم : شاهد- صورة تدفع رئيس وزراء كندا للاعتذار والمطالبة بالصفح

تورنتو/ الخليج 365

أثارت صور بالأبيض والأسود لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ضجة كبيرة بعد تنكره في هيئة رجل أسود، خلال حفل مدرسي أقيم عام 2001.

وقال ترودو: "إنه أمر لم أكن أعتبره عنصريا حينذاك، لكنني أعترف اليوم بأنه عنصري وأعبر عن أسفي الشديد لذلك".

وانتشرت صورة، بالأبيض والأسود، لرئيس الوزراء أثارت ضجة كبيرة في كندا بعد أسبوع على بدء الحملة الانتخابية، ويظهر ترودو صاحب الـ29 عاما وقتها مبتسما ومحاطا بأربع نساء، يضع عمامة ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم، وفق وكالة (سبوتنك).

الصورة التقطت خلال حفل نهاية العام في مدرسة فانكوفر الخاصة التي كان ترودو يعمل بالتدريس فيها، وأطلق على الحفلة اسم "ألف ليلة وليلة".

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وتابع صاحب الـ47 عاماً "كنت متنكرا بزي علاء الدين ووضعت مساحيق تبرج وما كان يجب أن أفعل ذلك"، مكرراً مرات عدة أنه خطأ ارتكبه في شبابه ومعبرا عن اعتذاره.

وأضاف: "شعرت بخيبة أمل من نفسي وأنا غاضب لأنني فعلت ذلك، أقدم اعتذاري"، مؤكدا "عملت طوال حياتي من أجل خلق فرص للناس ومكافحة العنصرية والتعصب".

واستغل أبرز خصوم ترودو في الانتخابات التي ستجرى في 21 تشرين الأول/أكتوبر هذه الفرصة للتشكيك في رئيس الوزراء المنتهية ولايته.