تراند اليوم : ومن الخوف ماقتل ،، فأر يتسبب بوفاة شاب مصري

القاهرة/ الخليج 365

لقي شاب مصري، مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ 7 في العاصمة القاهرة، بعدما أصيب بحالة من الفزع الشديد عندما رأى فأراً بجواره.

وفي التحقيقات التي أجرتها نيابة البساتين بالقاهرة، تبين أن الشاب أصيب بالرعب عندما شاهد الفأر بجانبه ولاذ بالفرار ليلقى حتفه ويسقط من الطابق السابع ويلفظ أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات بالمنطقة.

من جهتها، أوضحت الأجهزة الأمنية أنه أثناء قيام الضحية بتدخين سجائر بالقرب من بير السلم، أمام شقته في الطابق السابع، ظهر أمامه فأر، ما تسبب له في حالة من الهلع والفزع وأثناء محاولته الفرار اختل توازنه وسقط“.

وأكدت التحريات، أن الشاب توفي داخل المستشفى أثناء محاولة إسعافه، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

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وأمرت النيابة بتشريح ودفن الجثة، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، سواء بوجود شبهة جنائية أو من عدمه.