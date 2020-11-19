داليا مبارك تعلن عن حملها الثاني بطريقة مميزة

كشفت المطربة السعودية داليا مبارك، عن حملها الثاني، بطريقة مميزة جذبت خلالها إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستعينة بطفلتها ليلى.

وشاركت الفنانة داليا مبارك، على حسابها الشخصي "إنستغرام"، صورة تظهر طفلتها مع لوحة تم كتابة فيها موعد ولادة طفلها الثاني في "مايو 2021"، وعقبت عليها "طفلتي ستصبح أخت كبرى".

كما وشاركت مبارك صورة آخرى لها بإطلالة تظهر خلالها بروز بطنها الكبيرة في فستان من صيحة البولكا دوت بالأسود والأبيض.

وقامت بنشر مقطع فيديو قصير يظهر فيه عدد 3 أكواب كتبت على الأول اسمها وكتبت علي الثاني اسم زوجها وتوسطهما صغير مكتوب علیه كلمة baby.

اشتهرت المغنية والمطربة داليا مبارك ، كواحدة من أشهر النجمات داخل السعودية بعد إطلاق إلي أول أغانيها والتي قلبت الطاولة في عام 2014، وحققت أكثر من عدد 9 مليون مشاهدة من خلال يوتيوب. كما شاركت في عدد كبير من المناسبات الوطنية و الترفيهيّة في السعودية أهمها الاحتفالات الموسيقية في موسم الرياض العام الماضي. وفق مجلة "لها"

وحرصت المطربة داليا مبارك، على الاعلان عن حملها الثاني من زوجها رجل الأعمال الأمريكي "لهيم لي ستارك "، بطريقة مميزة جداً.