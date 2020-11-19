شاهد: حلا الترك تثير جدلا واسعا بإطلالتها الجريئة

أثارت الفنانة حلا الترك، جدلا واسعاً بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها فيديو على حسابها الشخصي "إنستغرام"، ظهرت فيه وهي تسير وتتراقص بطريقة جريئة وجذابة.

وظهرت الفنانة حلا الترك، في الفيديو وهي تسير وتتراقص بطريقة لفتت الانتباه، مرتدية كنزة براقة ضيقة مع سروال لامع كما سرحت شعرها وطبقت مكياجها بطريقة جعلت العديد من المتابعين يشبهونها بالنجمة العالمية أريانا غراندي.

واعتبر بعض النشطاء، أن حلا الترك تبدو أكبر من سنها الحقيقي، والبعض الآخر أبدى إعجابه بإطلالتها الجرئية على حد قولهم.

وفي ذات السياق، جاءت التعليقات على النحو التالي: " متآثرة بأريانا غراندي" و"مع الأسف طفلة لعبوا بيها لعب" و"وش الفايدة هالجمال وهي عاقه لأمها؟" و"كبرت ما شاء الله، لكن يا ليتها تسترت" و"والله أنا الطفلة" و"صايرة أكبر مني" و"مسكينة هههه كايلي فرع البحرين". وفق مجلة "لها".

وكانت الاضواء قد سلطت على الفنانة حلا الترك مؤخراً بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".