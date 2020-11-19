رجل اعمال أمريكي يزيح مؤسس "فيسبوك" من منصب أغنى ثالث رجل في العالم

أعلنت وكالة الأنباء الدولية "بلومبرغ" عن تراجع ثروة مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ ، ونمو ثروة رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"

حيثُ بات ماسك ثالث أغنى رجل في العالم ، بعد إزاحته لزوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" من هذا المنصب.

ونمت ثروة ماسك أمس الأربعاء بمقدار 10.2 مليار دولار إلى 120 مليار دولار، وذلك في ظل ارتفاع سهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، التي يديرها ويمتلك حصة فيها.

وبات زوكربيرغ في المركز الرابع، بعد أن تراجعت ثروته يوم أمس بواقع مليار دولار، حيث وصلت اجمالي ثروته الى 103 مليارات دولار.

يشار بأن سهم شركة "تسلا" ارتفع بعد الإعلان عن إدراج الشركة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وهو مؤشر لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تكون "تسلا" واحدة من أكثر 10 شركات قيمة في المؤشر عندما تنضم إليه في 21 ديسمبر المقبل. وفق روسيا اليوم