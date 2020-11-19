تراند اليوم : شركة فرنسية تعلن عن أول دواء لعلاج فيروس كورونا

باريس - الخليج 365

أعلنت شركة دواء فرنسية، اليوم الأربعاء، أن “بلاكنيل”، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مجوعة “سانوفي” الدوائية الفرنسية، أنها مستعدة لأن تقدّم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من “بلاكنيل” لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

وقال متحدّث باسم سانوفي لوكالة فرانس برس إنّه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجريت على هذا الدواء فإنّ “سانوفي تتعهّد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض”، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ المجموعة الدوائية مستعدّة للتعاون مع السلطات الفرنسية “لتأكيد هذه النتائج”.

و”بلاكنيل” عقار مكوّن من جزيئات “هيدروكسي كلوروكين” ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

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والإثنين قال البروفسور ديدييه راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، إنّه أجرى تجربة سريرية أظهرت أنّ هذا العقار يمكن أن يُساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجدّ.

وبحسب الدراسة التي أجراها البروفسور راوول على 24 مريضاً بفيروس كورونا المستجدّ، فقد اختفى الفيروس من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستّة أيام على بدء تناولهم العقار.

وكانت المتحدّثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي قالت في وقت سابق إنّ هذه التجربة السريرية “واعدة” وسيتم إجراء المزيد منها على عدد أكبر من المرضى.

وقالت ندياي في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء إنّ التجارب السريرية المقبلة “ستجري مع فريق مستقلّ عن البروفسور (ديدييه) راوول”، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّه في هذه المرحلة “ليس لدينا أيّ دليل علمي” على أنّ هذا العلاج فعّال.

وفي الواقع فإنّ العديد من الخبراء يدعون إلى توخّي الحذر في غياب المزيد من الدراسات ويحذّرون من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، ولا سيّما في حالات الجرعات الزائدة.

الى ذلك، أعلن مسؤول صيني، أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا مشيرة الى أن فريق الباحثين الذي يعمل على التجارب، يقوده الدكتور تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.