تراند اليوم : اعتقال عروسين ونقل المدعوين إلى الحجر الصحي بسبب كورونا (بالفيديو)

الجزائر - الخليج 365

أنهت الشرطة الجزائرية حفل زفاف في مدينة عنابة شرق البلاد ووضعت العروسين في الحجر الصحي في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووفق وسائل اعلام جزائرية، تم وضع العروسين والمدعوين في الحجر الصحي بعد تلقي الشرطة اخطارا من سكان محليين بضرورة التصدي لحفل الزفاف الذي يمكن أن يتحول لكارثة تنشر الوباء في المدينة.

وتظهر مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة الجزائرية يضعون الكمامات على وجوههم أمام قاعة الحفلات، فيما أجلت عدة سيارات تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.

وسجلت الجزائر تسع وفيات جراء فيروس (كوفيد – 19) حتى اليوم من أصل 90 حالة مؤكدة، بحسب وزارة الصحة الجزائرية.

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