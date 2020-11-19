تراند اليوم : تحذير من أدوية ومضادات ممنوعة لمصابي فيروس كورونا

غزة - الخليج 365

انتشرت خلال الأيام الماضية، تحذيرات من استخدام بعض الأدوية لمصابي فيروس كورونا أوللأشخاص الذين يشكون في إصابتهم ودون الرجوع إلى الطبيب، معتقدين أن هذه الأدوية تحسن حالتهم الصحية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من استعمال بعض تلك الأدوية، موضحة أنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من قبلها لعلاج كوفيد 19، وفق قناة العربية.

ونصحت منظمة الصحة بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين، مشددة على ضرورة طلب الرعاية الطبية إذا كانت لدى أي مصاب أعراض تتوافق مع COVID-19.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران،حذر اول امس المواطنين من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب (ايبوبروفين وكورتيزون..) لأن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سوءا إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه الإصابة بـ فيروس كورونا.

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وقال الوزير فى تغريدة له على "تويتر"، إن تناول الأدوية المضادة للالتهاب قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى.

وأضاف الوزير الفرنسى، أنه يفضل إذا كان الشخص مصابا بارتفاع في درجة الحرارة، أن يتناول عقار "باراسيتامول"، فهو من أفضل الأدوية التى يمكن تناولها فى حالة ظهور أعراض الفيروس.