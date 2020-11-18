تراند اليوم : تأييد حكم اعدام مغتصب وقاتل الطفل الأردني عبيدة في دبي

دبي ـ الخليج 365

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، الأحد، حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفل الأردني عبيدة، في جلسة نطق لم تستغرق دقيقة.

ورحب والدا الطفل بالحكم، معربين عن أملهما في أن تسير إجراءات محكمة التمييز بأسرع وقت حتى ينال الجاني “قصاصه العادل”.

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تجدر الإشارة إلى أن المتهم (49 عاما) قتل الطفل الأردني عبيدة (8 سنوات) خنقا، بعد أن خطفه بسيارته واعتدى عليه جنسيا.

وكانت محكمة الجنايات في دبي أصدرت، في أغسطس الماضي، حكما بالإعدام على المتهم بعد إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.