تراند اليوم : الأجهزة الأمنية بغزة تفرج عن الفنان الشعبي عادل المشوخي

غزة/الخليج 365/ خاص/ أفرجت الاجهزة الامنية بغزة اليوم الاربعاء عن الفنان الكوميدي عادل المشوخي بعدما اعتقل على خلفية فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية أزمة الكهرباء في القطاع.

وقال مصدر مقرب من المشوخي لـ"الخليج 365" إن" الاجهزة الامنية أفرجت عن المشوخي بكفالة ثلاث أشخاص من أصدقائه شرط عدم نشر أي أعمال كوميدية لها علاقة بالسياسة والحضور في وقت لاحق لمحاكمة عسكرية كونه أحد أفراد الاجهزة الامنية".

وأضاف المصدر أن المشوخي أفرج عنه الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم من سجن أنصار العسكري.

بدوره أكد المشوخي على صفحته على فيسبوك خبر الافراج عنه شاكراً بعض الاصدقاء الذين وقفوا بجانبه.

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