تراند اليوم : أسباب ستجعلك تعيد النظر في استخدام الفازلين!

غزة / الخليج 365

يستعمل الكثير من الناس كريم الفازلين لترطيب البشرة الجافة خاصةً خلال فصل الشتاء. ولا يقتصر استعماله لجزء معين ، إنما يُعالج أي مشكلة تشقق سواءً لليدين أو القدمين أو حتى الشفتين.

وعلى الرغم من استعمالاته الواسعة، إلا أن بعض الدراسات حذَّرت من استعماله بشكلٍ متكرر لارتباطه بآثار سلبية ضارة على الجسم.

ما هو الفازلين ؟

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يُعتبر الفازلين نتيجة ثانوية لعملية تكرير النفط. وتم اكتشاف هذا المنتج في منتصف القرن التاسع عشر 1800 خلال عملية طلاء الجزء السفلي من منصات النفط.

واشتهر الفازلين على أنه مُنتج يحمي البشرة من الجفاف والتشققات. ويعمل من خلال خلق طبقة عازلة على البشرة لتحمي الجلد من فقدان الرطوبة.

ما هي مخاطر استعمال الفازلين؟

بهذه الآلية، فإن هذه الطبقة تعمل على إغلاق مسامات الجلد ويُمكن أن تُغلق على البكتيريا وأي بقايا جلد ميتة.

كما تزداد الخطورة إن تم استعمال الفازلين على بشرة تعرَّضت لحروق من الشمس. حيث تعمل الطبقة العازلة على منع الحرارة من الخروج واحتفاظ الجلد بها.

ولا يقتصر استعمال هذا الكريم على شكل كريم خاصة لعلاج الشقوق والجفاف لدى الكبار. إنما يدخل أيضًا في تصنيع كريمات الأطفال مثل اللوشن للطفل وزيت الأطفال. ولا ينصح الخبراء باستعمال مستحضرات بشرة تحتوي على مواد نفطية سواءً للكبار أو الصغار لعدة أسباب، هي:

خطر المواد الهيدروكربونية

الطبقة العازلة التي يخلقها الفازلين على البشرة تمنع الجلد من القيام بعملية الأيض، ما يجعل الجلد يحتفظ بالسموم والملوثات. ووفقًا لدراسة صدرت عام 2011م، فإنه لا مصلحة بشرية من استعمال كريمات المنتجات النفطية على الإطلاق، بل هي من أكبر الملوثات للجسم البشري.

تحفيز تكسير الكولاجين

بسبب أن الجلد غير قادر على التنفس بفعل المادة العازلة على سطحه، فإن عملية تكسير الكولاجين ستزداد حتى يحصل الجلد على المواد الغذائية اللازمة لحيويته وإبقائه رطبًا.

مشاكل هرمون الإستروجين

تحتوي الكريمات النفطية Petroleum jelly على مواد كيميائية تُعرف باسم xenoestrogens تعمل على زيادة سيطرة هرمون الإستروجين في جسم الإناث. زيادة إفراز هذا الهرمون عن الحد الطبيعي يُمكن أن يُسبب مشاكل المناعة الذاتية أو حساسية أو مشاكل في الطمث وأحيانًا العقم.

قد يؤدي للإصابة بالالتهاب الرئوي

عندما يتم استنشاق كميات صغيرة من الفازلين، تتراكم في الرئتين جسيمات هيدروكربونية صغيرة على شكل ذرات. مع الزمن، يُصبح الجسم غير قادر على تحطيم هذه الذرات التي تتراكم فوق بعضها ما يُسبب التهاب الرئتين خاصةً لدى الأشخاص الذين يُعانون من الحساسية. ويُسمى هذا النوع بـ “الاتهاب الرئوي الدهني”.

بدائل طبيعية يُمكن استعمالها بدلًا من المستحضرات النفطية كالفازلين:

* زبدة الشيا: تحتوي على فيتامين A ، E، وتزيد من إنتاج الكولاجين في الجلد وتُقلل من الالتهابات. كما أنها تحتوي على أحماض نافعة للجلد.

* شمع العسل: يحمي البشرة ويُعالج تشقق الشفاه ويُمكن استعماله في صناعة كريمات منزلية خالية من المستحضرات النفطية والكميائية.

* زيت جوز الهند: لديه خصائص مضادة للالتهابات ويُغذي الجلد. كما أنه يحتوي على حمض اللوريك وأحماض دهنية نافعة أخرى.

* زبدة الكاكاو: تُقلل من علامات الشيخوخة وتحتوي على أحماض دهنية نافعة ومواد مضادة للأكسدة.

المصدر: ابو نواف