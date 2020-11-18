تراند اليوم : رونالدو يتكفل بمساعدة الطفل السوري " حيدر حسين "

لندن - وكالات - الخليج 365

أكمل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، معروفه وقال لصحيفة "ذي صن" البريطانية، الأحد، إنه أعد خطة لمساعدة الطفل السوري حيدر حسين مصطفى (4 سنوات) من أجل العيش في بريطانيا.

وقد قتل حسين وليلى، والدا الطفل حيدر، حين كان يبلغ من العمر 3 سنوات، وذلك بانفجار شاحنة مفخخة في العاصمة اللبنانية بيروت في نوفمبر من العام 2015 تبناه تنظيم داعش، وذلك بعد فراره هو وأسرته من سوريا.

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وذاع صيت الطفل حيدر، وانتشرت قصته بشكل واسع، إثر زيارته لنادي ريال مدريد الذي يشجعه، وقد التقى الطفل مؤخرا مع رونالدو بينما كان يرتدي قميصه الذي يحمل الرقم 7.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن رونالدو تعهد بمساعدة الطفل في بريطانيا، حيث يعيش عم الطفل وزوجته في لندن، وقد بدءا بالفعل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ضمه إلى الأسرة في بريطانيا.وقال محمد، عم الطفل إن "حيدر مر الطفل بتجربة عصيبة"، معربا عن أمله في تتيح له السلطات البريطانية الفرصة ليلتحق بأسرته في أسرع وقت ممكن.