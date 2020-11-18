تراند اليوم : حلو التمر والبسكويت

المقادير

كوب دقيق أسمر 1

بسكويت مطحون كوب 1/2

هيل ملعقة صغيرة 1

كوب زبدة 1/2

تمر منزوع النوى كوب 4

( قيمر قشطة ) كوب 1

( طحينة هردة ) ملعقة كبيرة 2



طريقة التحضير

1. في قدر متوسط الحجم سميك القاعدة ضعي الدقيق، البسكويت والهيل. ضعي القدر على نار متوسطة وقلبي إلى أن يتحمص الدقيق والبسكويت وتتصاعد رائحة الهيل. أضيفي الزبدة وقلبي إلى أن تذوب الزبدة ويتشربها البسكويت والدقيق.

2. في طبق عميق ضعي التمر، القيمر والطحينة. قلبي المواد بأطراف أصابعك لتحصلي على معجون ناعم. أضيفي خليط الدقيق على خليط التمر وقلبي لتحصلي على عجينة متجانسة.

3. خذي مقدار ملعقة صغيرة من العجينة وشكلي إلى كرة متناسقة وناعمة.

4. في أطباق واسعة ضعي المكسرات المطحونة، البسكويت وجوز الهند. ضعي كرات حلو التمر في المكسرات او البسكويت او جوز الهند وقلبي لتتغطى تماما.

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5. ضعي حلو التمر والبسكويت في كاسات ورقية مزخرفة وقدميها. يمكنك وضع الحلو في وعاء محكم الإغلاق لحين التقديم.