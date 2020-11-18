تراند اليوم : انشيلادا الدجاج ديما حجاوي

غزة/الخليج 365/

انشيلادا الدجاج طبق مكسيكي للدجاج يسمى (إنتشيلادا)، يتم إعداده بالمكسيك برغيف التورتيلا المغمور في معجون الطماطم والجبنة، ونقدم اليوم وصفة جديدة لهذا الطبق برقائق الفيلو لتغليف الدجاج .

المقادير

الدجاج

نصف كغ صدر الدجاج بدون جلد

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 ملعقة صغيرة من الكمون

عصير نصف ليمونة

½ ملعقة ملح

الساندويش

20 شريحة من رقائق الفيلو

2 كوب من الجبنة المفضلة لديك

½ كوب من معجون الطماطم

التقديم

مكعبات الطماطم الكزبرة المفرومة البصل الأخضر المفروم

طريقة التحضير

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قطعي صدور الدجاج لشرائح رقيقة، وضعيها في وعاء متوسط الحجم مع زيت الزيتون والكمون والملح وعصير الليمون، وحركي جيداً .

ضعي قطع الدجاج المتبل في صينية فرن مجهزة بورق الزبدة، ثم ضعي الصينية بالفرن على 350 درجة، حتى تنضج قطع الدجاج .

قومي بمد أوراق الفيلو على سطح العمل، وضعي 3 طبقات من الفيلو فوق بعضها، ثم إبدأي بِلَفِها كالساندويش بعد حشوها بالدجاج .

قومي بترتيب الساندويشات في طبق فرن زجاجي مناسب، واسكبي فوقها معجون الطماطم بعد مزجه بالماء، وعلى قمتها ضعي مبشور الجبنة .

اخبزي الطبق بالفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى يبدأ الجبن بالذوبان وتشكيل الفقاعات .

قدمي الطبق بعد تقطيع السندويشات عرضاً، وضعي على سطحها مكعبات الطماطم، والكزبرة والبصل الأخضر المفروم .