تراند اليوم : انشيلادا الدجاج ديما حجاوي

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غزة/الخليج 365/
انشيلادا الدجاج طبق مكسيكي للدجاج يسمى (إنتشيلادا)، يتم إعداده بالمكسيك برغيف التورتيلا المغمور في معجون الطماطم والجبنة، ونقدم اليوم وصفة جديدة لهذا الطبق برقائق الفيلو لتغليف الدجاج .
المقادير
- الدجاج
- نصف كغ صدر الدجاج بدون جلد
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- 2 ملعقة صغيرة من الكمون
- عصير نصف ليمونة
- ½ ملعقة ملح
- الساندويش
- 20 شريحة من رقائق الفيلو
- 2 كوب من الجبنة المفضلة لديك
- ½ كوب من معجون الطماطم
التقديم
- مكعبات الطماطم
- الكزبرة المفرومة
- البصل الأخضر المفروم
طريقة التحضير
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قطعي صدور الدجاج لشرائح رقيقة، وضعيها في وعاء متوسط الحجم مع زيت الزيتون والكمون والملح وعصير الليمون، وحركي جيداً .
ضعي قطع الدجاج المتبل في صينية فرن مجهزة بورق الزبدة، ثم ضعي الصينية بالفرن على 350 درجة، حتى تنضج قطع الدجاج .
قومي بمد أوراق الفيلو على سطح العمل، وضعي 3 طبقات من الفيلو فوق بعضها، ثم إبدأي بِلَفِها كالساندويش بعد حشوها بالدجاج .
قومي بترتيب الساندويشات في طبق فرن زجاجي مناسب، واسكبي فوقها معجون الطماطم بعد مزجه بالماء، وعلى قمتها ضعي مبشور الجبنة .
اخبزي الطبق بالفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى يبدأ الجبن بالذوبان وتشكيل الفقاعات .
قدمي الطبق بعد تقطيع السندويشات عرضاً، وضعي على سطحها مكعبات الطماطم، والكزبرة والبصل الأخضر المفروم .