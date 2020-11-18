تراند اليوم : مسلسل "حياة ثانية.. شاهد نت حياة ثانية الحلقة 4 الرابعة أونلاين

متابعات/الخليج 365/ مسلسل "حياة ثانية" دراما اجتماعية تدور أحداثها حول صاحبة دار نشر تعود لتوها من مشاركتها في إحدي كبريات المعارض المتخصصة بالكتاب وتقودها الصدفة لأن تأخذ حقيبة لا تخصها وتلك الحقيبة تقودها إلي متاهه من الحكايات.

المسلسل تم تصويره في مدينة دبي وهو من تأليف علاء حمزة وإخراج الفنان محمد القفاص وبطولة النجمة هدي حسين ومشاركة عدد بارز من النجوم من بينهم تركي اليوسف وهبة الدري ونور الغندور وعبدالله الطراروه وأوس الشطي وزينب غازي ومحمد رمضان ومنصور الفيلي وعدد آخر من النجوم الشباب .

مشاهدة المسلسل من هنا متمنين لكم أوقات جميلة.