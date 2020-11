تراند اليوم : تردد قناة ON Live الجديد

وكالات/الخليج 365/ بدأت قناة "ON live" التابعة لشبكة قنوات "ON بثها المباشرعلى نايل سات على تردد 10583 أفقى نايل سات معامل الترميز 27500مثيرةً اهتماماً واسعاً للمصريين على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وأثار انطلاق قناة " ON Live " الإخبارية اهتمام المصريين، واحتل هاشتاج "افتتاح قناة on live" المركز الثالث فى قائمة الأكثر تداول بين المصريين على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وانطلقت قناة "ON live" التابعة لشبكة قنوات "ON، بإطلالة قوية ومتألقة وجديدة، مستعينة فى ذلك بأحدث الإمكانات والتكنولوجيا عالية الجودة وطبقاً للمقاييس العالمية، واستهلت القناة بثها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، على تردد 10583 أفقى نايل سات معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6.وبدأت القناة بالتقاط صور خاصة من طائرة حلقت فوق الأهرامات وبرج القاهرة وقلعة صلاح الدين الأيوبى فى مشهد جديد واحتفالية ضخمة بمناسبة انطلاق القناة.

وأبهرت ON live مشاهديها بإلتقاط صورا خاصة من طائرة حلقت فوق الأهرامات وبرج القاهرة وقلعة صلاح الدين الأيوبى، فى مشهد جديد يبرز مدى قدرتها واحترافيتها فى احتفالية ضخمة بمناسبة انطلاق القناة، واضعة بذلك مفهومًا جديدًا ومميزًا للقناة الإخبارية، يشمل كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمرأة والرياضة وكذلك الفن، فضلاً عن حكايات السوشيال ميديا، لتخرج بذلك من المفهوم التقليدى للقنوات الإخبارية التى تعتمد على مجموعة من النشرات والبرامج الحوارية.

وتمتلك القناة مجموعة من المراسلين الدوليين والمحليين تمكنها من تغطية كل شبر فى مصر إلى جانب المناطق الملتهبة وغير بالدول العربية إلى جانب ما يحدث فى مختلف عواصم العالم، كاشفة عن ذلك فى الساعات الأولى بعدما عرضت بث مباشر من فرنسا والسودان وغيرها من الدول الأخرى، غطت خلالها الأخبار التى تشغل بال ساكنيها.

وفاجأت فضائية ON Live جماهيرها، بعرض خاص للنشرة الجوية مصحوبا ببث حى من أهم عواصم ومدن العالم وفق أحدث الطرق العالمية، جاء ذلك بعد تقديم القناة مجموعة من النشرات الإخبارية التى اعتمدت أيضاً على التكنولوجيا الحديثة والأساليب العالمية.

وعرضت القناة، تقريراً إخبارياً شاملاً للمشروع القومى للطرق عبر فضائية ON Live بخاصية الـ"3D"، منذ بداية العمل فيه 6 أغسطس 2014 وحتى المرحلة التى وصل لها الآن، وشمل التقرير كافة تفاصيل المشروع القومى، التى عرضت بطريقة عالية الدقة.

وأكد الإعلامى محمد الشاذلى، أن القناة الجديدة تعتمد على الدقة والسلاسة والبساطة فى عرض الأخبار بصورة مكتملة أمام الجمهور.

كما قدمت القناة، استعراضا كاملا لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذى يقع بين طريق القاهرة السويس والعين السخنة، على مساحة 168 ألف فدان، وصنع فريق عمل القناة تصميما مجسما متكاملا بأحدث تكنولوجيا لـ3D فى العالم، لتبدو العاصمة الجديدة وكأنها بالكامل داخل استوديو القناة، ليشاهد المصريون الحلم بأعينهم بصورة متكاملة.

وقدمت قناتى ON E، وON live بثا مشتركا، استضاف فيه الإعلامي الكبير عمرو أديب، مجموعة من أهم نجوم ومقدمى البرامج والنشرات الإخبارية على قناة ON Live التى انطلقت اليوم كقناة مصرية عملاقة تهدف لتقديم تغطية إخبارية على مستوى عالمى.

وقال "أديب"، إنه آن الأوان أن يشاهد المواطن المصرى ما يحدث فى بلاده عبر قناة وطنية خالصة وصادقة تقدم له الحقيقة وتنقلها لكافة أنحاء العالم، وتابع:"الهدف أن تكتمل الصورة فى الإعلام المصرى وأن يعلم المصريون ما يحدث فى كل شبر بمصر، وتستعين القناة بشبكة قوية من المراسلين داخليا إلى جانب شبكة أخرى خارجية تنقل ما يحدث فى حول العالم".

وتابع الإعلامى عمرو أديب، في ظهوره الأول على شاشة قناة ON live "آن الآون لكى تكون هناك قناة للمواطن المصرى يعلم من خلالها ما يحدث فى مصر.. أن ترى الخبر وقت وقوعه، ولا تحتاج للحبث عنه فى مواقع التواصل الاجتماعى، أو أن تلجأ إلى قناة إخبارية تبث من الخارج، وأن ترى مواقف مصر من القضايا العالمية.. هذه ستكون قناة مصرية ولكل المصريين وهى سى إن إن مصر".

وأشار الإعلامى الكبير إلى أن قناة ON live، هي القناة الفضائية الإخبارية المصرية الأقدم والأعرق، ولديها فريق كبير ملئ بالخبرة والحماس لتقديم مادة تليق بالقناة وانطلاقتها الجديدة، متابعا أنها فى ظهورها اليوم بدأت من حيث انتهى الآخرون فى التكنولوجيا والصورة والإبهار، مضيفا أن مشاهدة الأخبار على القناة ستكون تجربة ممتعة.

تفقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس ادارة مجموعة إعلام المصريين، مقر استديوهات شبكة قنوات on الجديدة، ليشهد انطلاق بث قناة on live الإخبارية فى ثوبها الجديد، والتى انطلقت فى الثامنة مساءً.