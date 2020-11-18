تراند اليوم : أحلام تعتذر لمتسابق بيت لحم يعقوب شاهين على الهواء مباشرة ( فيديو )

بيروت ـ الخليج 365

قدّمت الفنانة الإماراتية أحلام، اعتذارها، على الهواء مباشرةً خلال حلقة النتائج، السبت، من المتسابق الفلسطيني يعقوب شاهين بعد انتقادها له بقسوة في حلقة يوم الجمعة من Arab Idol.

ونشرت أحلام عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيديو وهي تعتذر وتُبرر تصرفها بأنها كانت “مقهورة عليه” وليس منه، وطلبت منه أن يعدها بتقديم أفضل ما لديه لأنها “عشمانة فيه خير”.

واستعرضت أحلام هدية قدمها لها يعقوب وهو مصحف بالصدف من بيت لحم.

يذكر أن أداء يعقوب لأغنية “أتحدى العالم” لم يعجب لجنة التحكيم، وكانت أقسى التعليقات من أحلام حيث قالت : “يا ليتني ما سمعتك اليوم، ولا أعطيك حتى أقل من صفر على عشرة”.

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وأثار انتقاد أحلام القاسي ليعقوب شاهين ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، معتبرين أنه كان بإمكانها انتقاده بحدّة أقل.