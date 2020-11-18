تراند اليوم : فيديو "اغتصاب جماعي لامرأة" في السويد على البث المباشر لفيسبوك

وكالات/الخليج 365/

أُلقي القبض على ثلاثة رجال للاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب جماعي في السويد بثت مباشرة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وتلقت الشرطة في مدينة أوبسالا السويدية اتصالا من امرأة قالت إنها شاهدت اغتصابا جماعيا في جماعة مغلقة على الموقع.

ووفقا للمشاهدة فإن أحد الرجال قال "لقد اغتُصبت" في نهاية الفيديو ثم ضحك.

وأكدت الشرطة لاحقا إنها و"الكثيرين" شاهدوا الفيديو.

اقرأ أيضاً

ويعتقد أن الجماعة التي بث عليها الفيديو تضم عدة آلاف من المشتركين. وقالت الشرطة إنها عثرت على ثلاثة رجال تتراوح اعمارهم بين 19 و25 عاما وامرأة في شقة في المدينة.

وألقت الشرطة القبض على الرجال الثلاثة على الفور.

واتصلت جوزيفين لوندغرين، 21 عاما، بالشرطة عندما شاهدت الفيديو.

وقالت لوندغرين، متحدثة إلى صحيفة "إكسبريسن" السويدية، إنها شىاهدت الرجال يمزقون ثياب المرأة ويعتدون عليها. و قالت إن أحدهم كان يحمل مسدسا.

ويظهر "فيسبوك لايف" عدد من يشاهدون الفيديو في الوقت ذاته وأضافت أنها رات أن 60 شخصا كانوا يشاهدون الفيديو وقت تصويره الحي.

وقالت إن أحد مشاهي الفيديو سخر معلقا على الجريمة قائلا "ثلاثة ضد واحد".

وقال مستخدمون شاهدوا الفيديو على الانترنت لوسائل الإعلام السويدية إنهم أيضا شاهدوا مقطع فيديو ثان نفت فيه المرأة ذاتها تعرضها للاغتصاب، ولكن توجد تكهنات عما إذا كان ما قالته في الفيديو الثاني بإرادتها الحرة دون إكراه.

جرائم البث المباشر

ولاقت خاصية البث المباشر رواجا كبيرا منذ أن طرح موقع فيسبوك الخاصية في نهاية عام 2015، إذ تستخدمها المؤسسات الإخبارية للنقل المباشر للحدث، كما يستخدم بين الأصدقاء، ويستخدمه أي شخص يريد مشاركة افكاره مع جمهور كبير.

ولكن خدمة البث المباشر على فيسبوك ايضا التقطت العديد من الجرائم وأحداث العنف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أدين أربعة رجال في الولايات المتحدة بجريمة كراهية في مدينة شيكاغو بعد أن أظهر البث المباشر على فيسبوك تعرض رجل معاق ذهنيا للتعذيب.