تراند اليوم : موقع عشق الحب لا يفهم الكلام الحلقة 28 .. مسلسل الحب لا يفهم الكلام الحلقة 28 قصة عشق مترجمة

مسلسل الحب لا يفهم الكلام - الحلقة 28 مترجم للعربية،يعد مسلسل العشق لا يفهم الكلام الذي ينقله موقع عشق من أكثر المسلسلات التي سلبت عقول المراهقين في هذا العان، فلقد جاء مسلسل "العشق لا يُفهم من الكلام" في المركز الرابع لتتفوق به هاندة إرتشل التي تقوم بدور البطولة على بورجو أوزبيرك التي تنافسها بمسلسل العريس الرائع والتي اكتشفها الجمهور معها العام الماضي من خلال مسلسل بنات الشمس. يشارك هاندة في بطولة العشق لا يفهم الكلام النجم الشاب بوراك دينيز.

قصة مسلسل الحب لايفهم الكلام تدور القصة حول حياة التي تأتي للشركة عندما تجد صعوبة في ايجاد عمل . اذا لم تجد عمل امها ستاخذها الى البلد . وتأتي امام مراد فتاة لا تفهم من العمل لكن ذكية . ثم هناك توجد فتيات يرغبن به من اجل الحصول على المال . لكن حياة ليست كذلك .

ومن هذه النقطة ستضرب "ستؤثر على" مراد . كون شخصيتها مختلفة عن الاخريات سيأخذ كلاهما الى مكان ما . وستكون بينهما علاقة نهايتها غير معروفة.

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