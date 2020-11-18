شاهد: أحمد كريمة يُهاجم آمنة نصير بعد فتوى تُحل زواج المسلمة بغير المسلم

استنكر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر المصرية أحمد كريمة، تصريح آمنة نصيرأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، فيما يخص زواج المسلمة من شخص غير مسلم.

ورد على تصريحات آمنة نصير، بأن زواج المرأة المسلمة من غير المسلم حرام شراعاً بل وأشد الحرمات في الدين الإسلامي، قائلاً: "إلى الذين يخوضون في مسائل فقهية شرعية، أقول لكم لابد من مراعاة الأمن القومي للبلاد، واحترام التخصص العلمي، قال الله تعالى (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ)، وقال رسول الله (أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على النار)".

وأضاف كريمة: "مش عاوزين نقول أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، البلد مش ناقصة".

وتابع أحمد كريمة: "من نُسبت إليها هذه المقولة، تخصصها العلمي الأكاديمي (الفلسفة) ولا صلة لها بالفقة الإسلامي وعلومه".

وكانت آمنة نصير، قد أثارت جدلا واسعاً بعد حديثها عن زواج المسلمة من غير المسلم، قائلةً: "لا يوجد نص شرعي يمنع زواج المسلمة من شخص من أهل الكتاب (مسيحي أو يهودي)". وفق "المصري اليوم".