أشرف زكي عن زوجته روجينا: قررت أتزوجها من أول ما شفتها

قالت الفنانة المصرية روجينا، عند سؤالها عن زوجها نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي"أنا آمنت بواحد وصدقته وحبيته ومصدقتش هيجيب لي إيه وهيقعدني فين ومكنش عندي ده، ومفكرتش بده وتحملت المسؤولية من صغري، ولما كنا بنجيب كرسي كنا بنفرح بيه؛ لأننا احنا اشتريناه محدش جابهولنا".

وجاء ذلك خلال لقاءها، مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مضيفاً: "الأحلام بتكبر والطموح بتكبر وبتحسي إن الرحلة حلوة وعلى قد التعب ربنا بيجازي".

ومن جهته أكد الفنان أشرف زكي، خلال اللقاء، أنه وقع في غرام زوجته الفنانة روجينا، من النظرة الأولى التي وقعت عليها عيناه عند دخولها بوابة معهد الفنون المسرحية بصحبة والدتها للتقديم فيه، مشيراً إلى أنه اتخد قرارا بالزواج منها منذ هذه اللحظة.

جدير بالذكر أن روجينا تخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "بنت السلطان" أول بطولة مطلقة لها، من تأليف أيمن سلامة.