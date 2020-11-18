شاهد: جوجل يحتفل بالذكرى 71 لميلاد الراحل احمد زكي

احتفل محرك البحث جوجل، بالذكر الـ71 لميلاد الفنان المصري أحمد زكي، من خلال تغيير واجهته المعتادة بصورة للفنان الراحل.

والفنان الراحل أحمد زكى، مواليد 18 نوفمبر من العام 1949، ولد في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ وحصد ثالت أكثر الفنانين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996.



وشملت القائمة 6 أفلام لإمبراطور السينما المصرية، أحمد زكي، وهي البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت.

وخلال لقاء نادر للفنان الراحل أحمد زكي، أكد أن السينما المصرية شكلت وجدان العالم العربي، وتصل للعالمية عندما تقوم بعرض قضايانا المحلية بكل صدق، وأن هذا الصدق محتاج تقنية، مضيفا: "إحنا عندنا قوة ضاربة من فنانين ومخرجين وكتاب وممثلين ومبدعين، لا طاقة لأى دولة فى العالم بيها، إنما بره عندهم تقنية وعندهم فلوس.

وأوضح زكى، ردًا على إحدى المشاهدات خلال لقاء تليفزيونى قديم فى برنامج "حق الجماهير" الذى قدمته الإعلامية الراحلة فريال صالح: "عندنا مبدعين، بس مفيش فلوس كفاية، ومفيش إنتاج أو تقنية كفاية، لكن عندنا قوة من المبدعين شكلت وجدان العالم العربى، خلال 100 عام".

اشتهر الراحل أحمد زكي، بكثافة أدواره، كان شخصاً ودوداً وذا خلق حسبما وصفه زملاؤه الفنانون، لقبوه بإمبراطور الفن فى مصر والوطن العربي، قدم العديد من الأدوار التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور بشكل جيد، قدم منها المحامى، والبواب، وتاجر المخدرات، وأدوارا كثيرة عبرت عن أغلب شخصيات المجتمع. وفق "اليوم السابع".

حصد أحمد زكى، العديد من الجوائز من بينها مهرجان الإسكندرية عام 1989، ومهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، وتوفى احمد زكي في 27 مارس عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.