تراند اليوم : www.result.sd معرفة نتيجة الشهادة السودانية2018 بادخال رقم الجلوس www.result.sd نتيجة الثانوية السودانية حسب الاسم وزارة لتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج الشهادة السودانية لطلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 5 يوليو 2018 لجميع المحافظات السودانية برقم الجلوس او رقم الطالب مباشرة خلال مؤتمر صحفي لها يبث عبر تلفزيون السودان الرسمي.

كما وأطلقت الوزراة رابط رسمي لفحص والاستعلام عن نتيجة الشهاد الثانوية السودانية عبر الرابط www.result.sd .

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

وزيرة التربية والتعليم بالسودان، الأستاذة “آسيا محمد عبد الله” قريبا،أكدت أنه تم تخصيص ما يقرب من خمسة ألاف وسبعمائة معلم لعمليات التصحيح و حوالي ألف معلم لعمليات رصد الدرجات، يذكر أن نحو 528230 طالب وطالبة قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2017-2018، وأنه قد زاد عدد الطلبة والطالبات بنحو 69664 عن العام الماضي.

كما ونضع لكم رابط معرفة نتيجة الشهادة السودانية الثانوية 2018 في الخرطوم والجزيرة والبحر الاحمر وكسلا والنيلين لجميع الطلاب والطالبات الان استخرج كشف الدرجات نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع رابط موقع حكومة السودان الالكترونية حسب رقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة السودانية كاملة.

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