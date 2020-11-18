تراند اليوم : حكم جديد ضد الراقصة سما المصري

القاهرة/ الخليج 365/

قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء الحكم الصادر بحق الراقصة سما المصرى من المحكمة الابتدائية والقاضي بحبسها سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة.

وأمرت المحكمة بالاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري.

وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها "سما المصري" لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.